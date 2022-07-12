شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: الشراكة الفاعلة أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على جهودهما المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهما المستمر على تقديم أجود الخدمات منذ قدوم الحجاج حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.
وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع الجهات كافة؛ الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحجّ، مشيدًا بجهود العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.