شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: خدمة ضيوف الرحمن جزء أصيل في ثقافتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443 ه.

ونوه سموه بما وجده ضيوف الرحمن من تسهيلات وخدمات وفق أعلى المعايير خلال رحلتهم لأداء خامس أركان الإسلام، مقدماً شكره إلى العاملين كافة من جميع القطاعات لما قدموه من جهد وتفاني في خدمة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وقال: "إن خدمة ضيوف الرحمن جزء أصيل في ثقافتنا، من قيادتنا الرشيدة إلى كل مواطن ومواطنة، مشيراً إلى تكامل الجهود بين القطاعات المشاركة كافة في خدمة أكثر من 899 ألف حاج وحاجة من مختلف الأعراق والثقافات واللغات في أطهر بقعة وخلال أيام معدودات، بفضل من الله ثم دعم وحرص من القيادة الحكيمة.

وسأل سمو وزير الثقافة الله عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والنماء على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.