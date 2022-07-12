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الجوازات تؤكد جاهزيتها لمغادرة ضيوف الرحمن في المنافذ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443ه بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث تعمل على تسهيل إجراءات مغادرتهم في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت الجوازات أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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