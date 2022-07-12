شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف أضحية استقبلتها 18 مسلخًا بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خلال الأيام الثلاثة الماضية ذبح وتجهيز 16,613 أضحية، منها 13,520 من الضأن و3072 من الماعز و4 من الإبل و17 من البقر.

وأوضح مدير الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور نبيل بن حسن معيض، أن الخطة التشغيلية سعت لرفع معدلات الحماية الصحية في 18 مسلخًا بمختلف محافظات المنطقة، وتنفيذ أعمال الرقابة بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش وتنظيم دخول الأضاحي، الذي شهد سهولة تامة وانسيابية في الحركة.