المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المياه الوطنية، نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير إمدادات المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1443هـ، وضخها ( 9.5 ) مليون م3 من المياه لضيوف الرحمن حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وبينت الشركة أن إجمالي كميات المياه التي سيتم توزيعها خلال شهر ذي الحجة تصل إلى (20) مليون متر مكعب من المياه.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، التهنئة والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة المستمر لجميع القطاعات خلال الموسم.

وأوضح أن تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج جاء بتوفيق الله عز وجل ثم بالدعم اللامحدود وتوجيهات القيادة الرشيدة التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق أهداف الخطة التشغيلية ، مبينًا أن الخطة ركزت على توزيع الكميات الكافية من المياه لحجاج بيت الله الحرام بخزن مائي بلغ (2) مليون م3 ، كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة اكثر من (6.8) متر مكعب ، بالإضافة الى استمرارية الضخ بمعدل 24 ساعة على مرافق المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ، وبضخ يصل الى ( 21 ) ساعة يومياً على أحياء مكة المكرمة، وفيما يتعلق باختبارات جودة المياه فقد تم جمع أكثر من 2800 عينة أجريت عليها قرابة الـ 30 ألف تحليل مخبري لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف المهندس الشبل الى أن تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسم بالمتابعة المستمرة و مراقبة الأداء و معالجة اي بلاغات قد تحدث منوها بأن الأوضاع التشغيلية كانت مستقرة ولله الحمد ، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت في الشبكات العامة، ودورات المياه، والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق، وثمن الشبل دعم ومتابعة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.