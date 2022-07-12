95 طالبًا من جنسيات مختلفة بجامعة “المؤسس” يؤدون فريضة الحج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - أدى 95 طالبًا من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز فريضة الحج لهذا العام، ضمن “برنامج الحج للطلاب الدوليين” الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في وكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والصندوق الخيري بالوكالة والوقف العلمي بالجامعة وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن برنامج الحج للطلاب الدوليين يهدف إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.

وبين عميد شؤون الطلاب أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف وكالة المنح الدراسية بالعمادة لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وقدم شكره للمؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين وتكفلهم بتكاليف الحج المالية.

وأعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب.