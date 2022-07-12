اخبار دوليه – صورايخ روسية تدمر صواريخ أميركية على أرض أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬رشقة‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬إسكندر‮»‬‭ ‬على‭ ‬تجمع‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أدويسا‭ ‬الساحلية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬هاربون‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬المضادة‭ ‬للسفن‭.‬

وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬خلال‭ ‬الإحاطة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬مستجدات‭ ‬الحرب،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها،‭ ‬الجنرال‭ ‬إيغور‭ ‬كوناشينكوف‭.‬

ولم‭ ‬تورد‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬نقلت‭ ‬الإحاطة‭ ‬الصحفية‭ ‬للجنرال‭ ‬كوناشينكوف‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭.‬

لكنه‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬منطقتي‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬هددت‭ ‬مرارا‭ ‬بأنها‭ ‬ستسهدف‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬ترسلها‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وقالت‭ ‬بالفعل‭ ‬إنها‭ ‬دمرت‭ ‬العديد‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬ستزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬هاربون‮»‬،‭ ‬المضادة‭ ‬للسفن‭ ‬ويصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬كيلو‭ ‬متر،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬الحصار‭ ‬البحري‭ ‬الروسي،‭ ‬كما‭ ‬تصفه‭.‬