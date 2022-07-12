سمو وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

وقال سموه : “نحمد الله عز وجل على ما يتحقق لهذا الوطن الغالي من نجاحات متوالية في مختلف المجالات والأصعدة، وفي مقدمتها النجاح الكبير الذي شهده موسم الحج لهذا العام وما قدمته قيادة هذا الوطن من خدمات جليلة وعظيمة لامست حجاج بيت الله الحرام، وأسهمت في نجاح كافة الخطط التشغيلية وتقديم خدمات جسّدت الاهتمام والعناية الكبيرين بضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة”.

ونوه سمو وزير الرياضة بجهود قطاعات وأجهزة الدولة والجهات المشاركة في تنظيم حج هذا العام التي أسهمت بنجاحه الذي يمثل أنموذجاً للتميز بتقديم أفضل الخدمات وتهيئة كل التسهيلات لضيوف الرحمن، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود كبيرة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا الوطن الغالي عزّه ورفعته.