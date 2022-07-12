مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
هنأ مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر.
وقال مفتي مصر إن ما نراه كل عام من تطور ملحوظ فيما تقدمه المملكة من خدمات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام واستخدام أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم لهو أمر يدعو إلى الإشادة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وكافة الهيئات التي شاركت في تنظيم استقبال ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم على أتم وجه.
وأكد الدكتور علام أن نجاح موسم الحج هذا العام وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية خير دليل على ما تبذله المملكة من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قيامًا بهذه المهمة الجليلة؛ وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام.
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