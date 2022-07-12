محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إنجاز‭ ‬أكاديمي‭ ‬متميز‭ ‬،‭ ‬حصل‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬حسين‭ ‬سلطان‭ ‬الغانم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الابداع‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬الإداري‭ ‬والتنظيمي‭ ‬لرسائل‭ ‬الدكتوراة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬برونيل‭ ‬المرموقة‭. ‬تتعلق‭ ‬الرسالة‭ ‬البحثية‭ ‬بالتزام‭ ‬القيادة‭ ‬المؤسسية‭ ‬بتقليل‭ ‬ظاهرة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬للوصول‭ ‬للتعادل‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٥٠‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ . ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البحث‭ ‬اتسم‭ ‬بالعمق‭ ‬والموضوعية،‭ ‬ونال‭ ‬استحسان‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بتطوير‭ ‬نظريات‭ ‬القيادة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التغيير‭ ‬المؤسسي‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬الغانم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬البحثية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬منعطفاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يشغل‭ ‬اهتمام‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬نظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬استشراق‭ ‬السبل‭ ‬الجديدة‭ ‬والكفيلة‭ ‬بإرساء‭ ‬منظومة‭ ‬واعية‭ ‬ومدروسة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور نواف الغانم ينال جائزة الابداع والتأثير في مجال البحث الإداري والتنظيمي لرسائل الدكتوراة من جامعة برونيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.