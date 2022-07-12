شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يستقر على رحيل ثلاثي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يسعى رودي جارسيا، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، للوقوف حول القائمة النهائية للفريق الموسم المقبل والتعاقد مع صفقات جديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين الحاليين.

وبالفعل استطاع نادي النصر التعاقد مؤخرا مع الحارس الكولومبي المخضرم، دافيد أوسبينا بالإضافة إلى الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان بالمجان.

جارسيا يحدد أسماء الراحلين عن النصر

رودي جارسيا

في المقابل، يستهدف جارسيا الاستغناء عن بعض الأسماء والإطاحة بهم خارج الفريق خاصة بعد الصفقات الأخيرة التي تعاقد معها النصر السعودي.

واستقر جارسيا المدير الفني الجديد للنصر السعودي على التخلص من كل من الحارس وليد عبدالله، الظهير الأيسر محمد قاسم والمهاجم عبدالفتاح آدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المنتظر أن يتم البحث مع ثلاثي الفريق على عروض لتسويقهم للأندية الأخرى والاستفادة منهم ماديا أو فسخ تعاقدهم بالتراضي وبشكل رسمي ومنحهم الحرية في الانتقال لأي ناد آخر في الانتقالات الجارية.

نتائج النصر الموسم الماضي

ويسعى النصر السعودي للعودة من جديد للمنافسة عى البطولات وتحديدا بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بعد التراجع وخسارة اللقب للعام الثالث على التوالي لصالح منافسه الهلال.

وأنهى النصر الموسم الماضي المسابقة بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر بعد أن فاز النصر في 19 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 7 آخرين.