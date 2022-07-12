اخبار دوليه – الكرملين: بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل ويشارك في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين،‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف،‭ ‬اليوم‭ ‬ىالثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬سيزور‭ ‬طهران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬وسيجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الإيراني‭ ‬والتركي‭.‬ وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وسيعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭.‬

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