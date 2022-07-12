اخبار دوليه – روسيا تسجل أول إصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة روسبوت ريبنادزور لمراقبة سلامة المستهلك، الثلاثاء، إن روسيا سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود.
وأضافت المنظمة في بيان أن المرض تم اكتشافه عند شاب عاد من رحلة في عدة دول أوروبية.
وقالت إن خطر إصابة الآخرين بالعدوى محدود.
وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط إفريقيا.
وسجلت أكثر من 50 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 7600.
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