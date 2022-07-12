اخبار دوليه – روسيا تسجل أول إصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬منظمة‭ ‬روسبوت‭ ‬ريبنادزور‭ ‬لمراقبة‭ ‬سلامة‭ ‬المستهلك،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬سجلت‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بجدري‭ ‬القرود‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬عند‭ ‬شاب‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الآخرين‭ ‬بالعدوى‭ ‬محدود‭.‬

وجدري‭ ‬القرود‭ ‬مرض‭ ‬فيروسي‭ ‬يسبب‭ ‬أعراضا‭ ‬تشبه‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬وتقرحات‭ ‬جلدية‭ ‬ويتوطن‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ووسط‭ ‬إفريقيا‭.‬

وسجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬لا‭ ‬يتوطن‭ ‬فيها‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬إصابات‭ ‬بالفيروس،‭ ‬وتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬المؤكدة‭ ‬7600‭.‬