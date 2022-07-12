وزير الصناعة والثروة المعدنية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على النجاح الكبير الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

وأكد أن المتابعة الدائمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، واهتمامهما بضيوف الرحمن كان لها أثر كبير في نجاح موسم الحج هذا العام على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن نجاحات المملكة المتتالية سنويًا وقدرتها على خدمة الحجاج على أكمل وجه حتى في أحلك الظروف التي مر بها العالم جراء جائحة كورونا، أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.

وقدم معاليه شكره لجميع أجهزة الدولة التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وفق منظومة متكاملة من الخدمات وأحدث التقنيات التي تم تسخيرها من أجل التسهيل على الحجاج وتأدية مناسكهم بأمان وطمأنينة.