لأول مرة منذ 20 عامًا.. اليورو والدولار يقتربان من نقطة تساوي سعر الصرف

محمد بن مسعود - الدمام - لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عامًا،‭ ‬يتماثل‭ ‬تقريبًا‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬بين‭ ‬اليورو‭ ‬والدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بحيث‭ ‬تبتعد‭ ‬العملتان‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنت‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬التكافؤ‭.‬

تأرجح‭ ‬اليورو‭ ‬حول‭ ‬1‭.‬004‭ ‬دولارًا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬منخفضًا‭ ‬بنحو‭ ‬12٪‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭. ‬وتكثر‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

يحاول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتلقى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬40٪‭ ‬من‭ ‬غازه‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬الأنابيب‭ ‬الروسية‭ ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬تقليل‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الروسيين‭. ‬قامت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بتقليص‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وقطعت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬التدفق‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬بنسبة‭ ‬60٪‭.‬

تم‭ ‬الآن‭ ‬إغلاق‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬المهم‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬للصيانة‭ ‬المجدولة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬أيام‭. ‬يخشى‭ ‬المسؤولون‭ ‬الألمان‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تشغيله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

تأتي‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬التباطؤ‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬بظلال‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬السياسة‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬لخفض‭ ‬التضخم‭. ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬بأنه‭ ‬سيرفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬بحيث‭ ‬يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬8‭.‬6٪‭.‬

ولكن‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬إن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعيد‭ ‬جدًا‭ ‬عن‭ ‬المنحنى،‭ ‬وأن‭ ‬الهبوط‭ ‬الصعب‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭. ‬سجلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬أول‭ ‬عجز‭ ‬تجاري‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1991‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬والفوضى‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الواردات‭.‬

كتب‭ ‬استراتيجيو‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬ساكسو‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬نظرًا‭ ‬لطبيعة‭ ‬الصادرات‭ ‬الألمانية‭ ‬الحساسة‭ ‬لأسعار‭ ‬السلع،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيل‭ ‬أن‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬نظرًا‭ ‬للتباطؤ‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭.‬‮»‬

يقول‭ ‬المحللون‭ ‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الارتفاعات‭ ‬الشديدة‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ستواصل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ترسل‭ ‬بالمستثمرين‭ ‬نحو‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭.‬

يتقدم‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬كثيرًا‭ ‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التضييق،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬برفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بمقدار‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬بينما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العلاوات‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬ستأتي‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

قد‭ ‬يصبح‭ ‬تراجع‭ ‬هذا‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬إلى‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬إذا‭ ‬دخلت‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ركود،‭ ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬جورج‭ ‬سارافيلوس،‭ ‬رئيس‭ ‬أبحاث‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬Deutsche Global‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

كتب‭ ‬سارافيلوس‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬تداول‭ ‬اليورو‭ ‬دون‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬0‭.‬95‭ ‬و0‭.‬97‭ ‬دولارًا،‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نفسيهما‭ ‬تنزلقان‭ ‬إلى‭ ‬ركود‭ (‬أعمق‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬يرفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

هذه‭ ‬أخبار‭ ‬جيدة‭ ‬للأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يخططون‭ ‬لزيارة‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أخبارًا‭ ‬سيئة‭ ‬للاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭.‬