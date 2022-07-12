سمو الأمير فيصل بن خالد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443.

وقال سموه: “يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة على نجاح موسم حج هذا العام، الذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.

وأضاف سموه ” بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة، نجحت خطط الحج الأمنية والصحية والتنظيمية، حيث تم بفضل الله تجاوز أبرز التحديات، منها التحديات الصحية كون موسم الحج جاء في وقت جائحة كورونا، حيث تم تجاوزها ولله الحمد ونجح موسم الحج صحياً دون حدوث أي تفشيات، إضافة للنجاح الأمني والتنظيم.

وتابع ” هذا النجاح جاء بفضل الله تعالى ثم جهود وحرص الدولة بقيادتكم الحكيمة حيث وفرت خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وسخرت إمكانيات وجندت طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ووفرت الرعاية الشاملة لهم, لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين”

وأردف الأمير فيصل بن خالد قائلاً : “إن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرص سمو ولي العهد على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها”.