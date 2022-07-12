«الصحة»: 407 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 515 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 407 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 515 حالة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 800869 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 148 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 785622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9223 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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