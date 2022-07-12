اخبار الخليج – الوزير المبارك يؤكد على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الاستزراع السمكي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬والحلول‭ ‬التقنية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الوزارة‭ ‬لرفع‭ ‬نسب‭ ‬انتاج‭ ‬الأسماك‭ ‬محليا‭. ‬

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وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬أن‭ ‬مرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬إليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تتمحور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المختلفة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأفكار‭ ‬والحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬والتقنية‭ ‬التي‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬عرضاً‭ ‬لطلبة‭ ‬الهندسة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية‭ ‬السادس‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬السحابي‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬وشركة‭ ‬AWS‭ ‬وتمكين‭. ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الطلبة‭ ‬علي‭ ‬نبيل‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬وزهور‭ ‬حسين‭ ‬بوسهيل،‭ ‬ومرام‭ ‬وليد‭ ‬الجاسم،‭ ‬وزهرة‭ ‬محمد‭ ‬العصفور،‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وزهرة‭ ‬فيصل‭ ‬العفو،‭ ‬وحمزة‭ ‬خالد‭ ‬سند،‭ ‬وغسان‭ ‬عباس‭ ‬الشجار،‭ ‬عرضًا‭ ‬تقديميًا‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬قاموا‭ ‬بتطويره‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬زراعة‭ ‬الأسماك،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬صندق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ (‬دانات‭)‬،‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬عبّر‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬بمستوى‭ ‬الإبداع‭ ‬وروح‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬طلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬والذين‭ ‬قدموا‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬وصياغة‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬لابتكار‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬وناجعة‭ ‬تعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬أتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬لتبني‭ ‬مشاريع‭ ‬واقعية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬ذات‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭.‬

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وخلال‭ ‬العرض،‭ ‬قام‭ ‬الطلبة‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬باستعراض‭ ‬تفاصيل‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬توفر‭ ‬قراءات‭ ‬فورية‭ ‬وآلية‭ ‬لدرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬ومستويات‭ ‬تشبع‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخزانات‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬نظام‭ ‬تنبيه‭/ ‬إعلام‭ ‬مبكر‭ ‬يطلق‭ ‬إجراءات‭ ‬رقمية‭ ‬وفيزيائية‭ ‬إذا‭ ‬وصلت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬ومستويات‭ ‬تشبع‭ ‬الأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬المعلمات‭ ‬المنخفضة‭ ‬أو‭ ‬العالية‭ ‬المحددة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الإصبعيات‭.‬

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كما‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬نظام‭ ‬تحكم‭ ‬يفتح‭ ‬الصمامات‭ ‬والمضخات‭ ‬ويغلقها‭ ‬تلقائيًا،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬الأكسجين‭ ‬ومستويات‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المحدد‭ ‬مسبقًا،‭ ‬ويرسل‭ ‬إشعارًا‭ ‬إلى‭ ‬هاتف‭ ‬المشرف‭ ‬كلما‭ ‬تم‭ ‬تشغيل‭ ‬تنبيه‭ ‬أو‭ ‬إشعار‭. ‬ويتم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬تمكين‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬Alexa‭ ‬و‭ ‬Amazon Echo‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنشيطه‭ ‬صوتيًا‭ ‬لتصور‭ ‬حالة‭ ‬الخزانات‭ ‬بشكل‭ ‬مرئي‭. ‬

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يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬السحابي‭ ‬بالبوليتكنك‭ ‬Cloud Innovation Centres‭ (‬CIC‭) ‬ويوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬الأخرى‭ ‬بشأن‭ ‬تحدياتها‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا،‭ ‬واختبار‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬Amazon،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬التقنية‭ ‬لشركة‭ ‬AWS‭.‬

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ويمكن‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والجهات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخبرات‭ ‬والقدرات‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬ونشر‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬لزيادة‭ ‬عملية‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير‭.‬

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