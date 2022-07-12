اخبار الخليج – الوزير المبارك يؤكد على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الاستزراع السمكي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الاستزراع السمكي، معتبراً أن مثل هذه الابتكارات والحلول التقنية ستسهم في دعم مشاريع الوزارة لرفع نسب انتاج الأسماك محليا.
وأوضح الوزير المبارك أن مرتكزات استراتيجية الأمن الغذائي التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بمتابعة ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تتمحور بشكل كبير على توظيف التقنيات الحديثة في مشاريع الأمن الغذائي المختلفة، من خلال الاهتمام بالأفكار والحلول الإبداعية والتقنية التي تتغلب على التحديات المختلفة، بما يحقق التطلعات المنشودة.
جاء ذلك خلال حضور سعادة الوزير المبارك عرضاً لطلبة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بوليتكنك البحرين المشاركين في معرض المشاريع الهندسية السادس 2022 الذي أقيم مؤخرًا في الكلية بالتعاون بين مركز الابتكار السحابي في الكلية وشركة AWS وتمكين. حيث قدم الطلبة علي نبيل عبدالنبي، وزهور حسين بوسهيل، ومرام وليد الجاسم، وزهرة محمد العصفور، وحسين محمد مرهون، وزهرة فيصل العفو، وحمزة خالد سند، وغسان عباس الشجار، عرضًا تقديميًا عن البرنامج الذي قاموا بتطويره بما يصب في دعم جهود تطوير زراعة الأسماك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من صندق العمل (تمكين) ، ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات)، والجهات الداعمة.
وبهذه المناسبة، عبّر سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك عن بالغ فخره بمستوى الإبداع وروح الابتكار والتميز التي يتمتع بها طلبة البوليتكنك، والذين قدموا مشاريع نوعية في المعرض، حيث عملوا على توظيف وصياغة المهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم لابتكار حلول جديدة وناجعة تعود بالفائدة على المجتمع. مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الكلية والشركات من القطاع الصناعي أتاح الفرصة للطلبة لتبني مشاريع واقعية في الحياة العملية وتقديم حلول ذات مردود إيجابي.
وخلال العرض، قام الطلبة العاملين على المشروع باستعراض تفاصيل البرنامج الذي يعتمد على تقنيات توفر قراءات فورية وآلية لدرجة الحرارة ومستويات تشبع الأكسجين في جميع الخزانات. كما يشمل البرنامج نظام تنبيه/ إعلام مبكر يطلق إجراءات رقمية وفيزيائية إذا وصلت درجة الحرارة ومستويات تشبع الأكسجين إلى المعلمات المنخفضة أو العالية المحددة، الأمر الذي يساعد في التخفيف من فقدان الإصبعيات.
كما يوفر البرنامج نظام تحكم يفتح الصمامات والمضخات ويغلقها تلقائيًا، للحفاظ على المستوى الأخضر من الأكسجين ومستويات درجة الحرارة المحدد مسبقًا، ويرسل إشعارًا إلى هاتف المشرف كلما تم تشغيل تنبيه أو إشعار. ويتم أيضًا من خلال البرنامج تمكين ميزة إضافية مع عرض Alexa و Amazon Echo الذي يتم تنشيطه صوتيًا لتصور حالة الخزانات بشكل مرئي.
يشار إلى أن برنامج مركز الابتكار السحابي بالبوليتكنك Cloud Innovation Centres (CIC) ويوفر فرصة للمنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية للتعاون مع منظمات القطاع العام الأخرى بشأن تحدياتها الأكثر إلحاحًا، واختبار الأفكار الجديدة من خلال عملية الابتكار في Amazon، والوصول إلى الخبرة التقنية لشركة AWS.
ويمكن للجهات الحكومية والتعليمية والجهات غير الربحية الاستفادة من خدمات المركز من خلال الخبرات والقدرات التي يتضمنها ونشر الدروس المستفادة لزيادة عملية الابتكار والتطوير.
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