اخبار الخليج – حميدان: استثمار خطة التعافي الاقتصادي لخلق الفرص النوعية للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ببذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لزيادة‭ ‬سرعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬واستدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬عقد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬أولويات‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬والسياسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬ويحقق‭ ‬اقصى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬واستدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الملبية‭ ‬لطموحات‭ ‬المواطنين‭.‬

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وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لاستيعاب‭ ‬وتسجيل‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬انهوا‭ ‬دراستهم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التدريبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تدشين‭ ‬النسخة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬هندستها‭ ‬وتقديمها‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ومرونة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬ووفق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬mlsd.gov‭.‬bh‭ .‬

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كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الشريك‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحزم‭ ‬التشجيعية‭ ‬والمزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬للمنشآت‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬فرق‭ ‬التفتيش‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لضخها‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الشواغر‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬المجاني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬و‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬التدريب‭ ‬الاحترافي‭ ‬للخريجين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬المهارية‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لتسريع‭ ‬إدماج‭ ‬الموطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭. ‬

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وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬التحولات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬افرزتها‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ونمو‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬وتطور‭ ‬القطاعات‭ ‬الناشئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬نحو‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬وجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬التنافسية‭ ‬لتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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‭ ‬وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬فرز‭ ‬الوظائف‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الشواغر‭ ‬حسب‭ ‬القطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬لتسريع‭ ‬تسكين‭ ‬هذه‭ ‬الشواغر‭ ‬بالخريجين‭ ‬المواطنين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬المنشآت‭ ‬يمكنها‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للوزارة‭ ‬واختيار‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتكثيف‭ ‬متابعاتها‭ ‬للقوائم‭ ‬المرشحة‭ ‬للوظائف‭ ‬المتوفرة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬وفق‭ ‬الشاغر‭ ‬الموجود‭ ‬لدى‭ ‬المنشأة‭.‬

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وأشاد‭ ‬حميدان‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬في‭ ‬التأسيس‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬العمل‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬النوعية‭ ‬وذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستفادة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والحوافز،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بهدف‭ ‬تنشيط‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسية‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءته‭ ‬وخفض‭ ‬تكلفته‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬العامل‭ ‬الأجنب،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬الوزارة‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬اسبوعياً‭ ‬وبشكل‭ ‬آلي،‭ ‬بغرض‭ ‬تحديث‭ ‬بيانات‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬حركة‭ ‬التوظيف،‭ ‬والتخطيط‭ ‬لعمليات‭ ‬التسويق‭ ‬وتشجيع‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬الحوافز‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭.‬

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