رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ وما يسّره الله -سبحانه وتعالى- لحجاج بيته الحرام، من تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة وفق ما وفرته القيادة الرشيدة من مرافق وطاقات بشرية؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتنظيم إقامتهم وتنقلاتهم.

وقال معاليه :” إننا بهذه المناسبة لنسأل الله -عزّ وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على من يبذلونه من اهتمامٍ وجهدٍ؛ لخدمة ضيوف الرحمن وما يوجهون به من تكامل المرافق في جميع مشاعر العاصمة المقدسة، وما يندب لها من خيرة الكوادر في كافة قطاعات الدولة العسكرية والمدنية والطبية؛ لتوفير سبل السلامة والأمان لضيوف الرحمن من كل أصقاع الأرض، كما نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وصالح أعمالهم ويعيدهم إلى ديارهم وذويهم في ثياب السلامة والقبول”.

وأضاف معاليه، إن المملكة العربية السعودية دأبت ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى يومنا هذا على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم من قدومهم إلى مكة المكرمة وحتى إنهاء مناسكهم، حيث كانت ولا زالت بلادنا الغالية تحرص على أن يؤدي ضيوف الرحمن حجهم بكل أمن ويسر، وعليه تستنفر كل طاقتها البشرية والتقنية إضافة إلى ما توفره من بنيه تحتية جبارة في كل المشاعر المقدسة ووسائل وطرق المواصلات منها وإليها.

واختتم معالي رئيس ديوان المظالم : إننا ونحن نستعرض جهود وطننا المعطاء وقيادتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن لنستلهم بحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه ما أنعم الله تعالى علينا بتجاوز وباء فايروس كورونا، حيث خرجت منه بلادنا الغالية بأقل الخسائر وبأكثر التجارب نجاحًا ليس في إدارة الحشود وحسب بل في إدارة الحشود وقت الأزمات والأوبئة والحج أكبرها وأهمها، واليوم تعود الحياة في بلادنا الغالية إلى طبيعتها وتستمر نجاحات بلادنا في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، فحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحفظ الله وطننا الغالي وكل من يمثله من أبنائه في حماية مقدساته وخدمة ضيوفها.