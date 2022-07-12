شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا يستقر على أسماء أعضاء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال التي تمت إقالته مؤخرا.

وكشف بعض المصادر داخل اتحاد الكرة عن الجهاز المساعد للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث استقر فيتوريا على ضم 4 مساعدين أجانب بالإضافة إلى وجود عنصر أو اثنين مصريين داخل الجهاز.

الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

واستقر فيتوريا على 4 أسماء وهم:

أرنالدو تيكسيرا مدرب عام لمنتخب مصر

سيرجيو بوتيلهو مدرب مساعد لمنتخب مصر

لويس ستيفس مدرب حراس المرمى

والتر دياس محلل أداء ومخطط أحمال

كما سيقوم اتحاد الكرة بترشيح بعض الأسماء للتواجد في جهاز المدير الفني البرتغالي وسيكون على رأسهم محمد شوقي مدرب عام المنتخب السابق ليكون هو العنصر المصري المتواجد داخل الجهاز الفني الجديد.

وكان لمحمد شوقي تجربتين سابقتين مع المنتخب حيث كان هو المدرب المساعد لكارلوس كيروش وأيضا المدرب العام في جهاز إيهاب جلال الذي تمت إقالته بعد ثلاث مباريات فقط.

راتب روي فيتوريا

روي فيتوريا

ووفقا لبعض المصادر، فسيتقاضى فيتوريا 2 مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد فضلا عن راتب جهازه المعاون الذي سيتولى المهمة الفنية للفراعنة لمدة أربع مواسم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

رحيل إيهاب جلال

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد وجه الشكر إلى المدير الفني الوطني إيهاب جلال، بعدما قاد منتخب مصر في 3 مباريات فقط.

إيهاب جلال تولى مهمة تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد رحيل كارلوس كيروش، الذي رحل بعد فشل التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.