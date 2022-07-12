اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل سفيرة تركيا لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة وزير الأشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، بمكتبه بديوان الوزارة، سعادة السيدة ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية المعينة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء رحب وزير الأشغال بسفيرة الجمهورية التركية، مشيداً بعمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو على كافة المستويات وبخاصة في مجال البنية التحتية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، منوهاً بما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتطوير وتنمية أواصر العلاقات بين البلدين.
ومن جانبها أكدت سعادة السيدة ايسن تشاكيل حرص بلادها على توطيد علاقات التعاون مع مملكة البحرين، معربة عن اعتزازها وتقديرها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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