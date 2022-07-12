اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل سفيرة تركيا لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج،‭ ‬بمكتبه‭ ‬بديوان‭ ‬الوزارة،‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بسفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬السفيرة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬