اخبار دوليه – الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يتأرجحون على شفا صراع نووي مع روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬يتأرجحون‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬صراع‭ ‬مسلح‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬سيكون‭ ‬محفوفا‭ ‬بتصعيد‭ ‬نووي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬المتحدثة‭ ‬الرسمية‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية،‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬12‭ ‬يوليو،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬وحلفائها،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تسببوا‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬العنان‭ ‬لمواجهة‭ ‬هجينة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬يتأرجحون‭ ‬اليوم‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬بلادنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬صراعاً‭ ‬مسلحاً‭ ‬مباشراً‭ ‬للقوى‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصدام‭ ‬المحتمل‭ ‬سيكون‭ ‬محفوفا‭ ‬بالتصعيد‭ ‬النووي‭.‬

وكان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي،‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف،‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬نووية،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي،‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف،‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تتلاعب‭ ‬بموضوع‭ ‬الحرب‭ ‬النووية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬المبدئي‭ ‬لروسيا‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭.‬