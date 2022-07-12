سمو نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من خادم الحرمين الشريفين، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي والمشاعر المقدسة عاماً بعد عام ، أسهم – بفضل الله تعالى – في نجاح موسم الحج ، ومكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

وسأل سموه الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.