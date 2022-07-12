سمو أمير منطقة تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 1443 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ .

وقال سمو أمير منطقة تبوك في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ” يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443 هـ وماصاحب ذلك من تميز في تنفيذ كافة مراحل المناسك ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة .

وأضاف سموه :” لقد كان لحرصكم واهتمامكم وإشرافكم على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وماسخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم الأثر الكبير في ما تحقق من نجاح وتميز ، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن والله يحفظكم ويرعاكم .

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كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، جاء فيها ” إن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين”، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

كما هنأ سمو أمير منطقة تبوك ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط، واهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, سائلاً المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.