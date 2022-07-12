أسعار الذهب تنخفض في المملكة والجرام عيار 21 قرب 182 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء، تراجعها المستمر منذ قرابة أسبوع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 208.22 ريال، أي ما يعادل 55.52 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.87 ريال/ 50.90 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة 182.19 ريال/ 48.58 دولار، متراجعًا عن أسعار أمس الاثنين التي بلغت 183.77 ريال/ 157.52 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 156.16 ريال/ 41.64 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6476.25 ريال/ 1727 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6480 ريال/ 1728 دولارًا.