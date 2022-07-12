محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ اليوم الثلاثاء سائقو سيارات الأجرة وتطبيقات نقل الركاب بالمملكة، الالتزام بالزي المخصص المعتمد من قبل الهيئة العامة للنقل، كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه”.
القرار يلزم شركات الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة بلبس الزي أثناء تأدية العمل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب”.
وأوضحت لائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة أنه سيتم معاقبة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.
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شروط الزي المخصص المعتمد
– لبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل.
– يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي وبنطال وحزام أسودين.
– وضع بطاقة التعريف ويمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.
وأكدت هيئة النقل أن الهدف من الزي المخصص هو الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وتوحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، والارتقاء بالمظهر العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلزام سائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب بالزي المعتمد… هذه عقوبة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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