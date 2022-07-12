اخبار دوليه – برلماني إيراني: بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني،‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بور‭ ‬إبراهيمي،‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬موسكو‭ ‬بصحبة‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني،‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬سيزور‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭.‬

وأضاف‭ ‬بور‭ ‬إبراهيمي،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وأن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الايرانيين‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬زادت‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬موسكو‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين،‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف،‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بوتين‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬طهران،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬موعدها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني،‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬روسية‭ ‬إيرانية‭ ‬تركية‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭.‬