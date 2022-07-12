عسكري كويتي يقتل زميله ويسلم نفسه للأمن.. ماذا يجري ؟

محمد بن مسعود - الدمام - أقدم عسكري كويتي اليوم على قتل زميله، حيث أطلق عليه الرصاص من سلاحه في أحد المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني أن الجاني سلم نفسه لرجال الأمن، وسجلت قضية بالواقعة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات ودوافع الحادث.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام كويتية في وقت سابق، أن مصادر أمنية حذرت من أن حوالي 72% من جرائم القتل والسلوك العدواني والسرقات سببها إدمان المخدرات، مؤكدة أن الكويت أصبحت مستهدفة من مافيا جلب وتهريب المواد المخدرة أكثر من أي وقت مضى.

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وأوضحت أن التعاطي والإدمان ضاعفا جرائم القتل ونزف الدماء والسلوكيات الدخيلة على البلاد، مشيرة إلى أن آلاف الشباب انضموا إلى قائمة المدمنين عامي 2021 و2022، إضافة إلى 21 ألفاً مسجلين منذ سنوات.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية المختصة سجلت نحو 12 ألف قضية جلب واتجار وتعاط وحيازة مواد مخدرة في السنوات الست الأخيرة، بمعدل 2000 قضية سنويًا، لافتة إلى أن المخدرات الكيميائية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً لخطورتها، وهناك 920 نوعًا من السموم تنتشر وتتسبب في خلل نفسي، وهو ما زاد معدلات جرائم القتل.