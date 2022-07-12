أم تبيع رضيعها بـ3600 دولار.. لإجراء عملية تجميل لأنفها

محمد بن مسعود - الدمام - ألقت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬الرحمة‭ ‬طريقاً‭ ‬لقلبها،‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬ببيع‭ ‬مولودها‭ ‬لتسديد‭ ‬مبلغ‭ ‬3600‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬خضوعها‭ ‬لعملية‭ ‬تجميل‭ ‬للأنف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬الروسية‭.‬

ولم‭ ‬تكشف‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬احتجازها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامها‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭.‬

وأفادت‭ ‬الأنباء‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬أنجبت‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بمدينة‭ ‬كاسبيسك‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبيعه‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬لزوجين‭ ‬محليين‭ ‬يتطلعان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبحا‭ ‬أبوين‭.‬

ووفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس،‭ ‬التقت‭ ‬الأم‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬ووافقت‭ ‬على‭ ‬تسليمه‭ ‬ابنها‭ ‬المولود‭ ‬حديثاً‭ ‬مقابل‭ ‬مكافأة‭ ‬قدرها‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬روبل‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تلقت‭ ‬دفعة‭ ‬مقدمة‭ ‬صغيرة‭ ‬بقيمة‭ ‬360‭ ‬دولاراً‭ ‬أميركياً‭.‬

وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مايو،‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭.‬

وتلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬بلاغاً‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭ ‬حول‭ ‬جريمة‭ ‬بيع‭ ‬الطفل‭. ‬ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬بيانات‭ ‬عمن‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬البلاغ‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬باحتجاز‭ ‬الأم‭ ‬والزوجين‭ ‬اللذين‭ ‬قاما‭ ‬بتبني‭ ‬الطفل‭ ‬المولود‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وأخبر‭ ‬الزوجان‭ ‬المحققين‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬أعطتهما‭ ‬الطفل‭ ‬وشهادة‭ ‬ميلاده،‭ ‬لكنهما‭ ‬أنكرا‭ ‬دفع‭ ‬المال‭ ‬لشراء‭ ‬الطفل‭ ‬مباشرةً‭. ‬وزعما‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬طلبت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مبلغ‭ ‬3200‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬كي‭ ‬تخضع‭ ‬لعملية‭ ‬في‭ ‬الأنف‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تتنفس‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬سعيدين‭ ‬لقيامهما‭ ‬بالمساعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭.‬

ويبدو‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التقاطها‭ ‬للأم‭ ‬بعد‭ ‬اعتقالها‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬الأنف‭ ‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬لارتكابها‭ ‬جريمة‭ ‬بموجب‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬تم‭ ‬توصيفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬لشخص‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عجز‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬الشرطة‭ ‬أيضاً‭ ‬الزوجة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بشراء‭ ‬الطفل‭ ‬وهي‭ ‬تحتضن‭ ‬المولود،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬شهرين‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عمن‭ ‬يقوم‭ ‬برعاية‭ ‬الطفل‭ ‬حالياً‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬توجيهها‭ ‬للزوجين‭.‬