اخبار دوليه – البيت الأبيض: إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لتعويض خسائرها في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لديها‭ ‬معلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تستعد‭ ‬لتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭.‬

وأضاف‭ ‬سوليفان،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تشغيل‭ ‬تلك‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز‭ ‬الجاري‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تكبدت‭ ‬‮«‬تكاليف‭ ‬باهظة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬موسكو‭ ‬لتأسيس‭ ‬مناطق‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تستعد‭ ‬لتزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬سريع‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تشير‭ ‬معلوماتنا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تستعد‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬جلسة‭ ‬تدريب‭ ‬أولية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬سلمت‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بالفعل،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬مجرد‭ ‬مثال‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬بها‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ننفذ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬لشبكة‭ ‬CNN،‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬سوليفان‭ ‬للصحفيين‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬رفعت‭ ‬عنها‭ ‬السرية‭ ‬مؤخرا‭.‬