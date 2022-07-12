أيهما أفضل في الحج التعجل أو التأخر ؟ “الخثلان” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن التأخر في الحج أفضل من التعجل.

وأوضح في مقطع فيديو نشرته مؤسسة منارات الهدى العلمية، أن التأخر في الحج أفضل من التعجل، لأنه:

أولًا: هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تأخر عليه الصلاة والسلام على اليوم الثالث عشر ولم يتعجل.

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ثانيًا: أنه بالتأخر يزيد أعمالًا، حيث يزيد البيتوتة بمنى ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وما يتبع ذلك من أعمال، فهو يزيد أعمالًا صالحة عن المتعجل.

وأكد أن العبرة بتقوى الله عز وجل، ولو أنه اتقى الله تعالى في حجه وتعجل، كان حجه مبرورًا، ولذلك نتأمل الآية: ” واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون”، وهنا يتضح أن معنى “فلا إثم عليه”، أنه ليس المعنى فلا حرج عليه، ولكن المعنى كما ذكر المفسرون، أنه يرجع من الحج وقد حطت عنه جميع الآثام، سواء تعجل أو تأخر، إذا اتقى الله تعالى في حجه.

وأشار إلى أن من تعجل ومن تأخر يشترط لمغفرة الذنوب وحط الآثام عنه، تقوى الله عز وجل، حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالتقوى هنا بقوله: ” من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه”، لافتًا إلى معنى الرفث هو الجماع وما يتعلق به، والفسوق هو المعاصي.