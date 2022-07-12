اخبار الخليج – فيصل محمد هلال علي المالكي.. في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - إنتقل إلى رحمة الله تعالى

فيصل محمد هلال علي المالكي

والد كلاً من: حمد، إبراهيم، محمد وشوق

وشقيق كلاً من: المرحوم ابراهيم وعبدالعزيز والدكتور يوسف وعدنان وخالد وجمال ونجاة والدكتورة فاطمة وفريدة ومنى وهدى

وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرًا بمقبرة المحرق

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إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون