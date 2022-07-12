اخبار الخليج – فيصل محمد هلال علي المالكي.. في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - إنتقل إلى رحمة الله تعالى
فيصل محمد هلال علي المالكي
والد كلاً من: حمد، إبراهيم، محمد وشوق
وشقيق كلاً من: المرحوم ابراهيم وعبدالعزيز والدكتور يوسف وعدنان وخالد وجمال ونجاة والدكتورة فاطمة وفريدة ومنى وهدى
وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرًا بمقبرة المحرق
وفي ظل الأوضاع الراهنة، واتباعاً للاجراءات الاحترازية، تقبل التعازي هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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