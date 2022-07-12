الرئيس الأمريكي يكشف عن صورة بـ10 مليارات دولار

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أول صور ملونة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وأكد أن العالم اليوم، بإمكانه أن يرى لأول مرة صورًا ملونة لعالم الفضاء، ومشاهدة كيف تولد المجرات، كاشفًا عن أول صورة من تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وأوضح أن الصور هي نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، مؤكدًا أن العالم سحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة، حسب “سكاي نيوز”.

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جاء ذلك خلال لمحة خاطفة عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب “جيمس ويب”.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بأنّ الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

وفي وقت سابق، أعلنت “ناسا”، أنه جرى تصميم مرصد “جيمس ويب” الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق، لسبر أغوار الطور الأول للكون المعروف، وهو ما يبشر بعصر ثوري من الاكتشافات الفلكية.