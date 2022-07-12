محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8151

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

أخبار قد تهمك

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1971

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.5098

فرنك سويسري 3.8410

وفي سياق متصل، هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار، منذ يوم أمس الاثنين، بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.

في حين ارتفع الدولار 1.14% أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002.