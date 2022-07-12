محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8151
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
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درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.1971
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنيه إسترليني 4.5098
فرنك سويسري 3.8410
وفي سياق متصل، هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار، منذ يوم أمس الاثنين، بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
وهبط اليورو 1.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.
في حين ارتفع الدولار 1.14% أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002.
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