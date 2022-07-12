شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 6 لغات.. روبوت يرصد انطباعات الحجاج خلال أدائهم طواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام، بـ (6) لغات، يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام، عن الخدمات المقدمة، والتي تساهم في رقي الخدمات وحوكمة الأعمال بكافة أشكالها، أوضح ذلك مدير إدارة تجرب ضيف الرحمن عيسى سفران الهذلي.

وبين "الهذلي" أن الروبوت يقوم برصد انطباعات ضيوف الرحمن، بـ (6) لغات، وفق المحطات الرئيسية لرحلة الحاج، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويسهل التحكم في حركته بالتطبيقيات الذكية ليسهل الوصول إلى أكثر المناطق ازدحاما.

وضاف"الهذلي" أن من شأن تقنية الروبوت أن تساهم بشكل فعال في قياس رضا القاصدين والقاصدات عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.