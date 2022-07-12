شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إعداد خطة لموسمي الحج والعمرة للعام القادم 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع وزارة الحج والعمرة عن إعداد خطة مشتركة لموسمي الحج والعمرة للعام القادم 1444هـ.

وتعتمد الخطة على استراتيجية التعاون المشترك بين الجهتين والاستفادة من الخبرات والتجارب التي سيتم وضعها بعين الاعتبار ضمن الخطة القادمة.

هذه الجهود تأتي لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما والاستفادة من خبرات الجهتين في خدمة ضيوف الرحمن والمسجد الحرام والمسجد النبوي وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.