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هل يمكن نقل ملكية السيارة دون إجراء فحص لها؟.. المرور يُجيب

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محمد بن مسعود - الدمام -  

أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال مفاده ” هل يمكن نقل ملكية السيارة دون إجراء فحص لها؟”.

 

وأوضحت إدارة المرور، أن نقل ملكية السيارة دون فحص يتطلب سريان رخصة السير، وعمل الفحص الدوري لها.

 

ويأتي ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن شروط نقل ملكية السيارة دون فحص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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