محمد بن مسعود - الدمام - أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال مفاده ” هل يمكن نقل ملكية السيارة دون إجراء فحص لها؟”. وأوضحت إدارة المرور، أن نقل ملكية السيارة دون فحص يتطلب سريان رخصة السير، وعمل الفحص الدوري لها. ويأتي ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن شروط نقل ملكية السيارة دون فحص. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن نقل ملكية السيارة دون إجراء فحص لها؟.. المرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.