احرص على تناولها يومياً.. الكشف عن فاكهة شهيرة تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف باحثون أمريكيون، أن الأفوكادو تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.
وأجريت دراسة في جامعات ولاية بنسلفانيا ولوما ليندا وتافنتس وكاليفورنيا وويك فورست، على 1000 شخص يعانون من السمنة والوزن الزائد، طُلب من نصفهم تناول حبة أفوكادو واحدة يوميا لمدة 6 أشهر، بينما جرى تشجيع النصف الآخر من العينة على مواصلة طريقتهم التقليدية في تناول الطعام، وفق موقع “ميديكل نيوز توديه” الصحي.
وأوضحت الدراسة، أن تناول الأفوكادو يمكن أن يساعد في خفض الوزن ومؤشر كتلة الجسم (بي أم آي) ومحيط الخصر.
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وأشار الباحثون إلى أن الذين تناولوا حبة أفوكادو واحدة في اليوم طول نصف عام تراجعت مستويات الكوليسترول الضارة في أجسادهم.
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