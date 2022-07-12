بسلام آمنين.. حاجّان ينامان وسط سرب من الحمام بعد أداء مناسك الحج

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء موسم الحج لهذا العام 1443 هجرية، صورا للحجاج وهم يشعرون بالأمان أثناء أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة .

ومن بين هذه الصور، تداول متابعو السوشيال ميديا صورة لحاجّين اثنين، ينامان وقد تحلّق حولهما سرب من الحمام، في مشهد يبرز السلام الذي يعمّ المدينة المقدسة مكة المكرمة، ويشمل أيضا ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجهزت الرئاسة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.