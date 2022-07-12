علامات تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها!

محمد بن مسعود - الدمام - يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين البشر، إذ يحدث عندما تتحول خلايا البروستاتا في ذكر الإنسان، وهي غدة صغيرة تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، إلى خلايا سرطانية.

ومن العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا:

1-تغير في نمط التبول: يعاني الفرد من تغير في نمط التبول، ويكون لدى الرجل الرغبة في التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل، ما يؤدي إلى اضطراب نمط نوم الشخص.

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2-ألم في منطقة الحوض: الكثير من الناس يتحملون الألم حتى يبدأ في إضعافهم في أداء مهامهم اليومية، حتى يظهر في حالات المصابين بسرطان البروستاتا، بسبب تأثير الخلايا السرطانية، حيث يشعر المريض بألم في منطقة الوركين والحوض.

3-ألم أثناء التبول:يعاني المرء من التبول المؤلم وأحيانًا يصعب تمرير هذه التبول نتيجة عدم قدرة الفرد على إفراغ المثانة بشكل صحيح.

فعندما ترى العلامات التالية، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك:

1-دم في البول أو السائل المنوي.

2-ظهور مفاجئ لضعف الانتصاب.

3-ألم دائم في الحوض.

4-مشكلة التبول المستمر.

5-شعور بالحرقان أثناء التبول.

6-ألم أثناء القذف.

7-صعوبة في بدء التبول.