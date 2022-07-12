سماحة المفتي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وقال سماحة المفتي في كلمة له، “إن مناسك حج هذا العام جرت في سهولة ويسر وسلام ولله الحمد، وتمكن الحجيج من أداء الشعائر في أمانة وفي مناخ صحي كامل، نظرا للجهود التي بذلتها سلطات الحج في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة، وذلك بتوجيهات مباشرة ومستمرة من القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهدا في تيسير الحج وخروج الموسم على الوجه الأكمل، فجزاها الله خيرا عن الإسلام والمسلمين”.

وأضاف سماحته، إنه منذ تأسيس المملكة، وهي تثبت في كل عام قدرتها وكفاءتها في التنظيم الناجح للحج، وتوفير جميع الخدمات والمجهودات التي تقدم للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم سالمين، مشيرا إلى أن هذا العام واصلت المملكة هذا النجاح، بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم بسبب استمرار توابع وآثار الجائحة، سائلا الله تعالى أن يزيح هذه الغمة ويتم نعمته بكمال زوالها.

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ودعا مفتي عام المملكة، الله -عز وجل- أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يجازي قيادتها عما تقدمه للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، وأن يديم على المملكة الاستقرار والأمن والازدهار.