القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال يدلي باعترافات جديدة.. ويكشف ما قالته قبل كتم أنفاسها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أدلى القاضي المصري المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، باعترافات جديدة .

وكشف المتهم بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن آخر ما قالته المجني عليها وهو يجهز عليها ، حيث استغاثت وصرخت قائلة: “حرام، ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش. أنا عندي بنت محتاجة ليّ” إلا أنه واصل الاعتداء عليها حتى لفظت آخر أنفاسها.

وحول سبب ارتكابه الواقعة قال :” شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي ، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي واتفقنا على قتلها وجهزنا المكان والأدوات. ثم حفرنا قبرا على عمق كبير وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة. كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء”.

وتابع: ” عندما دخلنا المزرعة أغلقنا الباب وضربتها بمسدس على رأسها حتى سالت دمائها، ، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت”. لافتا إلى أنها كانت تصرخ وتستغيث ليتركها ولكنه لم يستجب لها.

وأضاف، ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حفرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا “.