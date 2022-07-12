علامات شائعة تظهر على جسمك تدل على الإصابة بسرطان الجلد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يمكن أن يؤدي سرطان الجلد إلى مجموعة متنوعة من التغييرات ، والتي لا يبدو الكثير منها متماثلًا.

ووفقًا لأخصائية الجلد الدكتورة كومكوم ميسرا من شركة Monteceuticals ، ينصح بفحص المناطق المخفية مثل بين أصابع قدميك وأصابعك ، وراحة يديك وفروة رأسك.

وقالت: “يمكن أن تظهر الأورام الميلانينية المخفية في مناطق من جسمك لا تتعرض لأشعة الشمس ، لذلك من الضروري مراقبة جميع أجزاء جلدك بحثًا عن أي تغييرات أو أعراض تتعلق ، حتى المناطق التي قد لا تفكر فيها عادةً”.

ما التغيرات الجلدية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد؟

وفقًا لموقع Cancer.org ، يمكن أن تساعد “قاعدة ABCDE” في تحديد بعض العلامات الشائعة لسرطان الجلد ، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا.

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عدم التماثل

إذا بدأ جزء من الشامة أو الوحمة في التغير أو لا يتطابق مع المناطق الأخرى.

الحدود

تصبح حواف الشامة أو علامة الجلد غير منتظمة أو ممزقة أو ملحوظة أو غير واضحة.

لون

يمكن أن تختلف تغيرات الجلد السرطانية في اللون ، ولكن وفقًا لموقع Cancer.org ، يمكن أن يكون المؤشر الرئيسي هو أن اللون ليس هو نفسه في كل مكان.

تشمل الألوان الشائعة البني أو الأسود ، وأحيانًا مع بقع من اللون الوردي أو الأحمر الأبيض أو حتى الأزرق، بحسب موقع “ديلي إكسبريس”.

قطر الدائرة

يمكن أن تختلف الأورام الميلانينية في الحجم ، ولكن يجب النظر إلى أي نمو جديد أو بقعة يزيد عرضها عن ربع بوصة.

تتطور

إذا لاحظت أي تغيرات في لون أو حجم أو شكل الشامة أو البقعة ، فعليك التماس العناية الطبية.

يُعد سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية أكثر شيوعًا من الأورام الميلانينية ولكنها غالبًا ما تكون أكثر قابلية للعلاج.

تنمو هذه عادة في أجزاء الجسم التي تتعرض لأكبر قدر من أشعة الشمس ، مثل الوجه والرأس والرقبة. ومع ذلك ، يمكنهم الظهور في أي مكان.

تتضمن التغييرات الرئيسية التي يجب البحث عنها ما يلي:

– مناطق مسطحة أو صلبة أو شاحبة أو صفراء تشبه الندبة

– ظهور بقع حمراء قد تسبب الحكة

– نتوءات صغيرة لامعة وشفافة ولامعة وردية أو حمراء وقد تحتوي على مناطق زرقاء أو بنية أو سوداء

– بقع حمراء خشنة أو متقشرة قد تتقشر أو تنزف

– نتوءات أو نتوءات مرتفعة ، أحيانًا مع إدخال منخفض

– القروح المفتوحة التي لا تلتئم أو تتكرر