أم تبيع رضيعها بـ3600 دولار لسبب لا يخطر على بال!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ألقت السلطات الروسية القبض على امرأة قامت ببيع مولودها لتسديد مبلغ 3600 دولار مقابل خضوعها لعملية تجميل للأنف.
وبحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست” نقلاُ عن صحيفة “ديلي ستار” الروسية، أفادت الأنباء أن الأم أنجبت طفلاً في 25 أبريل الماضي في مستشفى بمدينة كاسبيسك الجنوبية، قبل أن تبيعه بعد خمسة أيام فقط لزوجين محليين يتطلعان إلى أن يصبحا أبوين.
وأخبر الزوجان المحققين أن المرأة أعطتهما الطفل وشهادة ميلاده، لكنهما أنكرا دفع المال لشراء الطفل مباشرةً. وزعما أن الأم طلبت بعد ذلك مبلغ3600 دولار أميركي كي تخضع لعملية في الأنف “من أجل أن تتنفس بشكل أفضل”.
وأظهرت صور المرأة التي قامت بشراء الطفل وهي تحتضن المولود، الذي يبلغ الآن من العمر شهرين.
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