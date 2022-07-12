ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عملية التفويج سارت وفق الخطط المرسومة التي أعدت سابقًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج وحرصت الوزارة خلال التفويج على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة منها مواقف كدي ومواقف جبل الكعبة ومواقف ريع بخش ومواقف شعب عامر ومحطة النقل بساحة جرول وغيرها، كما لم تتلق الوزارة أي بلاغات عن وجود مشاكل في تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات أو خلال توجههم إلى الحرم.
وسينهي اليوم حجاج بيت الله الحرام نسكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الوداع وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 % من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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