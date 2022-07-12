نيابة عن خادم الحرمين .. الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بمشعر منى، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس. وجرى التوقيع على محاضر التسلم والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيدا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم المقبل. وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة، والواقع بحي أم الجود بمكة المكرمة، من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود. وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة، والواقع بحي أم الجود بمكة المكرمة، من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود. كسوة الكعبة المشرفة





تصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود



بلغ ارتفاع الثوب 14 م



بالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتم وطوله 47 م



الحزام مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية



تتكون الكسوة من 4 قطع، تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة



القطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة



يعمل بهذه المراحل نحو 200 موظف



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