شكرا لقرائتكم خبر الحقيل: رفعنا 128 ألف طن نفايات وحافظنا على سلامة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل رفع 128 ألف طن نفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، بمشاركة 13,549 مشرفا ومراقبا وسائقا وعامل نظافة، مستخدمين 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات.

وأشار إلى نجاح خطة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، التى جاءت في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بشأن رعاية الحجاج والتيسير عليهم في أداء المناسك.

ولفت إلى توفير «منظومة من التدابير والإجراءات لاستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة الإمكانات والخدمات كافة»، مشيرا إلى أن خطة عمل الوزارة نفذها 22 ألف عنصر بشري من العاملين بالوزارة والأمانة والبلديات الفرعية والمساندين، و28 مركزا للخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، منوها بأن العمل يجرى على مدار 24 ساعة خلال فترة وجود الحجيج.

وأوضح أن الوزارة واصلت تدشين حزمة من الخدمات لمواكبة موسم الحج، منها إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة التي قامت بعدد من المهام تتمثل في تسلم وتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار النتائج للجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحص المختبري السريع للعينات المستلمة باستخدام أحدث الأجهزة، بجانب تقـديـم الـبـيـانـات الـوبـائـيـة والـتـعـرف عـلـى الأغـذيـة الـخـطـرة، بالإضافة إلى الكشف عن الملوثات الـغـذائـيـة (الفيزيائية - الكيميائية - الميكروبية) ومباشرة عينات حالات اشتباه الـتـسـمـم الغذائي، لافتا إلى أن تلك المختبرات أتاحت عددا من الخدمات التي يتم الحصول على نتائجها بشكل فوري أو خلال ساعات معدودة.

كيف نجحت الخطة البيئية للحج؟

13,549 مشرفا ومراقبا وسائقا وعاملا

912 معدة نفايات

29 مركزا للخدمات البلدية بالمشاعر