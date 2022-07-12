أمير مكة: حج ناجح دون حوادث أو أمراض وبائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.

وقال «بهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح هذه التجمع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر».

وأضاف «كما أتقدم بالشكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن والذين قدموا أعمالا جليلة جاءت من منطلق الرسالة السامية التي يتشرف كل مواطن سعودي بحملها، وأخص بالشكر رجال الأمن والكوادر الطبية الذين كان لهم دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تأمينهم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم».

وأشار إلى أن ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأت وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير دليل على العناية والاهتمام الذي توليه بالمقدسات وقاصديها، ولقد خص الله السعوديين بميزة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجا فريدا ومتميزا».

وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالقول «شكرا لله على النجاح والتوفيق .. شكرا للقيادة على التسخير والتسهيل .. شكرا للعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم .. والشكر للحجيج الذين أعانونا على خدمتهم».

وكان الأمير خالد الفيصل استقبل، بحضور نائبه بدر بن سلطان في مقر الإمارة بمشعر منى، أمين العاصمة المقدسة المهندس صالح التركي، يرافقه مسؤولو الأمانة.

‏واستمعا إلى شرح عن أعمال ‏وخطط الأمانة خلال موسم العام الحالي، ‏التي ينفذها نحو 22 ألف موظف وعامل ‏مدعمين بـ 7400 معدة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل بحضور الأمير بدر بن سلطان مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو يرافقه عدد من قيادات المديرية، واطلعا على الخطة التشغيلية التي ينفذها نحو 14 ألف رجل دفاع مدني، مدعمين بـ 200 مركز.

واستقبل الأمير خالد الفيصل، بحضور الأمير بدر بن سلطان، قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، حيث اطلعا على خطط تفويج الحجيج خلال أيام التشريق.

وخلال استقبال أمير مكة المكرمة بحضور نائبه، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، اطلعا على أعمال القطاع في موسم حج هذا العام، إذ قدرت أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يزيد على 3800 ميجاوات.

من تصريحاته عن أسباب النجاح

