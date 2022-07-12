الربيعة يستقبل الوزراء والقيادات الأمنية في «كدانة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين أمس شركة «كدانة» للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة. وكان في استقبالهم بمقر الشركة بمشعر منى وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير الدكتور توفيق الربيعة. وعبر الجميع عن شكرهم للجهات المشاركة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بأمن وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بإذن الله تحقيقا لتطلعات القيادة. وعبر الجميع عن شكرهم للجهات المشاركة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بأمن وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بإذن الله تحقيقا لتطلعات القيادة.

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